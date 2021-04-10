Сегодня день спички. До недавних пор они были необходимым предметом в каждом доме. А их история началась только в 19 веке с открытия фосфора.

Сегодня день спички. До недавних пор они были необходимым предметом в каждом доме. А их история началась только в 19 веке с открытия фосфора.Изобретателем спичек считают британца Джона Уокера. Но мало кто знает, что именно наш земляк бывший крестьянин из Гороховца Евграф Тупицын открыл первый в России завод по производству фосфора. Хотя история спичек закончилась, они оставили след в нашей культуре.Добыть огонь в одно касание. Два века назад об этом можно было только мечтать. Спички - относительно недавнее изобретение человечества. В древности наши предки разводили огонь с помощью деревянных палочек .Их заменили - железным кресалом и кремнем.Анна Мелехова, экскурсовод:- Этим кресалом ударяли о кремень и таким образом высекали искорку. Искорка должна была попасть на специально подготовленные опилки. Они назывались труд. Кресало, кремень и опилки вместе составляли огниво.Таким же кресалом пользуются и в современности, обычно в походах, когда отсырели спички и нет зажигалки.Первый прообраз спички - факел. Он состоял из большой деревянной палки и веревки, которую опускали в горючие материалы и поджигали с помощью огнива. Спички пришли на смену, когда уже работали ткацкие станки, ходили поезда и пароходы. В Российской империи первыми были фосфорные спички и появились они в 1836 году. Современные же спички изготавливают из осины. Головки состоят из клея, бертолетовой соли и серы.Анна Мелехова, экскурсовод:- Само слово спичка от старорусского слова "спица". Знакомо не правда ли? Спицами называли такие же тонкие деревянные палочки, которые часто использовали как колышки, но слово "спица" обозначало большую деревянную палочку,а слово "спичка" - маленькую.Со временем спички перестали быть средством розжига. К примеру, спичечный коробок мог служить линейкой. По советскому ГОСТу его длина равнялась 5-ти сантиметрам . А в армии спичку использовали вместо таймера. Бывалые военные утверждали, что она горит 40 секунд, и за это время надо было успеть одеться . На деле все зависит от уровня наклона спички. В вертикальном положении - горение длится около 50 секунд, а в горизонтальном - всего 20.Сейчас видов спичек - множество, но самые распространенные охотничьи - горят на ветру, в сырости и даже под дождем. Популярны и декоративные спички, коробки которых имеют рисунки, подобные почтовым маркам.А из-за своей низкой стоимости, в СССР коробок спичек (около 60 штук) стоил 1 копейку, спички стали хорошим материалом для поделок. Умельцы и сегодня из них строят целые города.Юлия Шувалова, Александр Голубев "Вести Владимир"