Оружие на руках у населения – необходимость? Случай с подмосковным стрелком некоторых заставляет в этом усомниться. Мы решили выяснить, а что в арсенале у владимирцев. Как оказалось,

Оружие на руках у населения – необходимость? Случай с подмосковным стрелком некоторых заставляет в этом усомниться. Мы решили выяснить, а что в арсенале у владимирцев. Как оказалось, жители областного центра хранят 8000 ружей и 3000 пистолетов. Мы побывали в центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии и узнали, как следят за любителями оружия во Владимире. Почти 30