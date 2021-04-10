Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.- Вода, вода, кругом вода. Крупнейший за много лет разлив в Суздале. Течением смыло четыре пешеходных моста.- Назад дороги нет. К домам жителей микрорайона Мостострой подбирается платная автомагистраль.- Квант от слова «сколько». Суд вернул на исходную дело о чудо-приборе, который разорил муромских тепловиков.- Мест нет. Жители областного центра требуют обустроить парковку в больничном городке в Добром.- Тысячи будут летать, а запомнят первого. К юбилею полёта Гагарина... под Киржачом так и не обновили мемориал.- И... По России с любовью... и кэшбеком. Владимирские пенсионеры путешествуют, пока действуют скидки.