После ухода гостя хозяин квартиры обратил внимание на то, что его банковская карта лежит не на том месте, куда он ее положил...

Оперативниками ОМВД России по району Академический г. Москвы задержан гражданин, подозреваемый в совершении кражи.В территориальный отдел полиции обратился 52-летний гражданин. По словам заявителя, с его банковской карты были похищены денежные средства в размере около 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого, он был задержан. Им оказался 29-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник и потерпевший находились в квартире последнего. После ухода гостя хозяин квартиры обратил внимание на то, что его банковская карта лежит не на том месте, куда он ее положил. Также он вспомнил, что гость пользовался его телефоном. Заподозрив неладное, заявитель направился в ближайшее отделение банка, где выяснил, что с его карты были сняты денежные средства.Следствием ОМВД России по району Академический г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56