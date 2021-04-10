Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 30 человек.

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Владимирская, 53а поступило на пульт пожарной охраны города Коврова в 3:37.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место. По прибытии к месту пожара наблюдался дым из окон на 3 этаже 5-этажного дома. Пожарные сформировали 3 звена газодымозащитной службы для тушения пожара, спасения и эвакуации людей. В ходе разведки было установлено, что происходит горение внутренней отделки и имущества в квартире. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться по всей квартире и ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет. С помощью спасательных устройств было спасено 6 человек, эвакуировано 30 человек. На пожар выезжали 7 единиц техники, 22 человека личного состава, в том числе от МЧС 6 единиц техники, 19 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.