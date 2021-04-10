Особое внимание сотрудник полиции уделила теме безопасного поведения молодежи в цифровом пространстве...

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021» сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие антинаркотической направленности в спортивной школе олимпийского резерва № 25.В начале встречи перед собравшимися выступила старший оперуполномоченный по особо важным делам 1 отделения ОМВП (Отдел межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики) УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Мария Охтерлоне. Она рассказала о последствиях немедицинского потребления психоактивных веществ, о моментах наступления уголовной, административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, о наркоситуации на территории столичного региона и о работе официальных аккаунтов и порталов подразделений ГУ МВД России по г. Москве.Особое внимание сотрудник полиции уделила теме безопасного поведения молодежи в цифровом пространстве, так как в настоящее время Интернет является одним из основных каналов распространения наркотиков. Спортсмены активно задавали вопросы по поводу модели безопасного поведения в социальных медиа и получили ответы на все интересующие вопросы. В конце мероприятия были обыграны способы уклонения от сетевых манипуляторов.Молодые спортсмены и тренерский состав отметили, что такие мероприятия очень важны для подрастающего поколения, и они узнали много полезной информации.УНК ГУ МВД России по г. Москве