В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 48-летняя жительница столицы, которая сообщила о пропаже своего 13-летнего сына...

Сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с коллегами из ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержан мужчина, подозреваемый в похищении ребенка.В дежурную часть территориального отдела полиции обратилась 48-летняя жительница столицы, которая сообщила о пропаже своего 13-летнего сына. Заявительница пояснила, что утром 7 апреля она привезла своего несовершеннолетнего сына в школу, расположенную на ул. Фотиевой. Проследив, как подросток зашел на территорию школы, она направилась домой. Спустя некоторое время ей поступил звонок от супруга, который сообщил о том, что из его сумки исчезли денежные средства в размере 3 млн рублей, а также один из его мобильных телефонов. Женщина совершила несколько звонков на пропавший телефон супруга, а также на телефона сына, однако, на них никто не отвечал, а впоследствии они были отключены. Испугавшись за жизнь и здоровье своего ребенка, она обратилась в правоохранительные органы.Оперативниками установлено, что в день исчезновения сын заявительницы действительно прошел на территорию школы, однако в здание не заходил. Также стало известно, что некоторое время назад несовершеннолетний, используя планшет, принадлежащий его отцу, путем безналичного перевода осуществил перевод денежных средств в размере 100 тыс. рублей на свою банковскую карту. Далее обналичил их в одном из банкоматов, расположенном на Ленинском проспекте. Было установлено, что неизвестное лицо, злоупотребляя доверием несовершеннолетнего, с целью его перемещения, последующего захвата и удерживания, посадило в автомобиль неизвестной марки и увезло в неизвестном направлении.Следственными органами принято процессуальное решение.8 апреля в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска был установлен и задержан на 197 км автодороги «Пермь-Екатеринбург» 29-летний уроженец ближнего зарубежья.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве