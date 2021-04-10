Глава украинского государства стремительно теряет доверие граждан. Выяснилось, что этого ожидали ещё до президентских выборов.

Глава украинского государства стремительно теряет доверие граждан. Выяснилось, что этого ожидали ещё до президентских выборов.Жители Незалежной продолжают разочаровываться в своём лидере. Президент Украины Владимир Зеленский спустя полтора года правления едва ли выполняет свои предвыборные обещания, среди которых было обновление госаппарата, борьба с коррупцией и мир на Донбассе. На деле же страна всё больше погружается в авторитаризм, а на юго-востоке снова идут ожесточённые бои.Украинский журналист и публицист, сторонник Майдана Виталий Портников заявил, что ещё до выборов ожидал пришествия к власти человека, подобного Зеленскому и скорое падение его рейтингов. Однако Портников признался, что не предполагал возможность победы самого комика, поскольку он слишком испортил себе репутацию, будучи уличённым в связях с олигархами.Эксперт отметил, что украинцам не следовало всерьёз воспринимать Зеленского, но "идиотизм избирателя" превзошёл все его ожидания. Журналист прогнозирует, что Владимир Зеленский и дальше продолжит совершать ошибки и терять рейтинг, а его соперники будут лишь набирать политический вес. Более того, в какой-то момент экс-президент Пётр Порошенко окажется более востребован в украинском обществе и обретёт поддержку олигархата, который будет прославлять его как хозяйственного политика, обеспечившего гражданам достойный уровень жизни.