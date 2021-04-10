Во Владимире состоится IV Танеевский фестиваль, посвященный памяти уроженца Владимира, выдающегося композитора, педагога, музыкального теоретика, музыковеда Сергея Ивановича Танеева.

Во Владимире состоится IV Танеевский фестиваль, посвященный памяти уроженца Владимира, выдающегося композитора, педагога, музыкального теоретика, музыковеда Сергея Ивановича Танеева.В этом году исполняется 165 лет со дня его рождения. Фестиваль инициирован Администрацией Владимирской области и областным Центром классической музыки, сообщаетПрограмма, охватывающая период с 13 по 19 апреля, включает в себя симфонические и камерные концерты, мастер-классы, а также специальную просветительскую программу «Народная консерватория», название которой связано с основанием Сергеем Танеевым в 1906 , целью которой было «распространение музыкальной культуры среди широких демократических масс».На фестивале выступят Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, Квартет им. Танеева, Мужской состав Владимирского камерного хора, Владимирский камерный хор. Специальным гостем станет знаменитый канадский пианист Марк Андре Амлен.В программе фестиваля 13—19 апреля сочинения Танеева, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Скрябина, Метнера. Также в концертном исполнении прозвучит опера-оратория Стравинского «Царь Эдип».Подробная программа – на фестиваля.