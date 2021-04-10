Он увернулся от пролетающей мимо иномарки.

В Александровском районе пенсионер едва не попал под колёса иномарки. В соцсетях видео дорожно-транспортного происшествия, на котором видно, как автомобиль, нарушая правила дорожного движения, неудачно входит в поворот. Далее авто выезжает на тротуар и пролетает в нескольких сантиметрах рядом с прохожим.Мужчине удалось избежать столкновения.Как уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, водитель не справился с управлением. В результате произошедшего машина получила механические повреждения. По факту аварии проводится проверка.