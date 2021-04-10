На ликвидацию происшествия выезжали 7 единиц техники, 22 человека личного состава экстренных служб

Ночью на пожаре в Коврове из пятиэтажки эвакуировали 30 и спасли 6 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В 03:37 10 апреля в спасательное ведомство поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме №53 А на улице Владимирской.. По прибытии на место наблюдался дым из окон на третьем этаже. Три звена газодымозащитной службы отправились эвакуировать людей. В ходе разведки было установлено, что происходит горение внутренней отделки и имущества в квартире. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться и потушили пламя на площади пять квадратных метров.По информации пресс-службы МЧС, погибших и пострадавших нет. Спасено 6 человек, эвакуировано - 30. На ликвидацию происшествия выезжали 7 единиц техники, 22 человека личного состава. От МЧС - 6 единиц техники, 19 человек личного состава.