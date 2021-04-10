Почти две недели театрального удовольствия. Во Владимире 9 апреля стартовал Международный онлайн-фестиваль “Театр. Территория единения”. Для того, чтобы увидеть спектакли разных

Почти две недели театрального удовольствия. Во Владимире 9 апреля стартовал Международный онлайн-фестиваль “Театр. Территория единения”. Для того, чтобы увидеть спектакли разных театров мира не придётся куда-то ехать. Достаточно посмотреть онлайн-трансляцию на странице в соцсетях Владимирского академического областного театра драмы. Онлайн-трансляции смотрите на странице театра ВКонтакте. Владимирский театр представил спектакль “Айседора. Рождённая у моря”. Всего же,