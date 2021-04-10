На базе регионального Союза журналистов состоялась пресс-конференция, посвященная старту проекта.

На базе Союза журналистов Владимирской области состоялась пресс-конференция, посвященная старту реализации федеральной образовательной программы для родителей «Детство без опасности», обучающей правилам перевозки детей в автомобиле. Тренинги будут проходить на площадке ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр».В пресс-конференции приняли участие начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Новиков, главный врач ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр» Надежда Туманова, уполномоченный по правам ребенка по Владимирской области Геннадий Прохорычев, представители администрации региона, председатель Совета отцов г. Владимира Евгений Алексеенко и представитель экспертного центра «Движение и старший PR менеджер экспертного центра «Движение без опасности», отвечающего за развитие проекта, Елена Беллис.Трехлетний проект «Детство без опасности» реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».Тренинги по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов были запущены в июне 2019 года. В прошлом году обучение в рамках «Детства без опасности» стартовало в 35 регионах. Было проведено 4 489 занятий, в ходе которых обучено порядка 10 тысяч молодых мам и будущих родителей. В этом году проект охватит еще 35 регионов Российской Федерации. К концу 2021 года проект «Детство без опасности» будет реализовываться в 100 перинатальных центрах и родильных домах в 85 субъектах.В приветственном слове начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Новиков подчеркнул, что профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – одна из приоритетных задач в сфере безопасности дорожного движения. Благодаря комплексному межведомственному подходу в России сегодня наметилась тенденция к снижению числа погибших детей.- Вместе с тем ситуация остаётся достаточно тревожной. За три месяца 2021 года во Владимирской области зарегистрировано 38 ДТП с участием детей до 16 лет. В результате 43 ребёнка получили травмы, один скончался. В 4 авариях детей перевозили без специальных удерживающих устройств. Между тем, детское автокресло на 75 процентов снижает вероятность смертельной травмы, обеспечивает безопасность ребёнка при аварии, экстренном торможении и резких манёврах. Эта информация должна быть доведена до каждого родителя, - отметил Александр Новиков.По словам главного врача ГБУЗ ВО «Областной перинатальный центр» Надежды Тумановой «Детство без опасности» в регионе ждали давно.- Мы понимаем, как это важно - нести нашим пациентках, их семьям правильное восприятие безопасности детей. В нашем центре выхаживают детей, родившихся раньше срока, это тяжело и сложно, и вдвойне страшно спасти ребенка для того, чтобы он пострадал в ДТП. То, чему нас вчера учили - очень простые вещи. Казалось, многие из нас также являются водителями, но многих базовых вещей просто не знают. И тут прекрасное объяснение, в наглядной форме.Уполномоченный по правам ребенка по Владимирской области Геннадий Прохорычев добавил также, что «Детство без опасности» дает прекрасную возможность для создания необходимого базиса знаний о БДД в каждой семье.Оказать поддержку и содействие «Детству без опасности пообещал и Совет отцов горда Владимира. Как подчеркнул председатель совета Владимира Евгений Алексеенко, чаще за будем оказывается именно папа, значит он не имеет права оставаться в стороне.