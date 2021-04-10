Космос Близкий и Далёкий - Антона Андрианова и Юлия Гуреу.

"Космос Близкий и Далёкий" - Антона Андрианова и Юлия Гуреу.Два астронавта-любителя фотографируют и снимают на видео уникальные небесные светила. В этом им помогает профессиональный телескоп и полнокадровый фотоаппарат. В архиве астрофотографов имеются сотни фотографий всех планет и двадцати галактик. Кроме того, на выставке в ОДКИ представлены туманности, звёздные скопления и астропейзажи.Почему Антона Андрианова так заинтересовал космос? И как инженер самостоятельно смог разработать телескоп?Застывшие лавовые волны, кратер Платон и залив радуги. Через телескоп поверхность луны для инженера Антона Андрианова - как на ладони. Молодому человеку удалось заснять и редкое астрономическое явление – великое противостояние Марса, которое встречается раз в десятки лет. В объектив попала и планета Сатурн. Идея собрать телескоп появилась у Антона полгода назад .Антон Андрианов, инженер:- Сейчас требуются вообще по миру средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. И одна из частей этих средств – оптическая часть, чтобы визуально отличить птицу от беспилотника или беспилотник от птицы. Собственно говоря, так вот и началось это увлечение астрономией. Я решил собрать такую оптическую часть, увлёкся этим и решил её потом протестировать на звёздах, Луне, планетах.Сам разработал чертежи, через Интернет заказал комплектующие. По словам Антона, в России он не нашёл подходящих компонентов. Некоторые детали телескопа собирал вовсе из подручных материалов. Полгода работы – и линзовый телескоп с 400-кратным увеличением готов. Диаметр объектива – 154 миллиметра, эквивалентное фокусное расстояние – 6 метров. Теперь массивный аппарат стоит на балконе. Вопрос с управлением телескопом помогли решить друзья.Антон Андрианов, инженер:- Был вопрос – сделать пульт какой-то просто с кнопками либо всё-таки с мобильного приложения сделать. Есть такой человек, мой друг хороший, Игорь. Он мне помог это сделать всё-таки при помощи мобильного приложения. Это гораздо удобнее и, в общем-то, освобождает от лишних проводов, от лишних каких-то пультов и лишних деталей. Мобильный всегда с собой.Телескоп приводится в движение с помощью электродвигателя. На экран компьютера изображение попадает через зеркальный фотоаппарат. Инженер доработал его, убрав из матрицы ультрафиолетовый и инфракрасный фильтры. Как результат – более качественное изображение снимков и видео. Свои работы Антон готовится показать студентам колледжа при Владимирском государственном университете. По словам инженера, интерес к звездам и космосу у него с детства. Антон уверен: астрономия - наука комплексная. Это и робототехника, и оптика, и физика, и сопромат, и элементы высшей математики.Антон Андрианов, инженер:- Мне хочется рассказать о том, как вообще здорово быть инженером в первую очередь. И очень обидно, что за всё то время, что живу во Владимире – я родился здесь – очень много предприятий закрывается. Эта профессия совершенно на самом деле невостребованная.Алевтина Ухина, преподаватель кафедры физики и астрономии колледжа при ВлГУ, пригласила молодого человека прочитать лекцию первокурсникам. Встреча намечена на начало ноября. Снимки Антона заинтересовали и Владимирский планетарий.Алевтина Ухина, преподаватель физики и астрономии КИТП ВлГУ:- Студенты часто при своей проектной деятельности ссылаются на то, что у них нет живых примеров людей, которые бы по-настоящему увлекались астрономией, делали фотографии и разрабатывали что-то новое в их деятельности. Поэтому, когда мы случайно в Интернете наткнулись на заметку об Андрианове Антоне, для нас это была настоящая находка.В планах инженера – продолжить физические опыты и создать маленький выездной телескоп. Для наблюдений из любой точки мира.Елена Керженцева, АлександрПарфёнов, "Вести-Владимир".