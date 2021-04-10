В областном центре тестируют первую автобусную остановку для слабовидящих и незрячих. Это остановка городского общественного транспорта “Всполье” (по четной стороне улицы Горького).

В областном центре тестируют первую автобусную остановку для слабовидящих и незрячих. Это остановка городского общественного транспорта “Всполье” (по четной стороне улицы Горького). Там установлен модуль звукового дублирования. С его помощью инвалиды по зрению смогут узнать через какое время придет транспорт. Пилотный проект реализуется по просьбе слабовидящих и незрячих жителей Октябрьского района, которые обращались в мэрию