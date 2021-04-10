Во Владимире в 2021 году установят 11 светофоров. «Трёхглазые» появятся в местах с повышенной аварийностью. Их смонтируют на пересечении улиц Егорова с Добросельской, Судогодского шоссе с ..

Во Владимире в 2021 году установят 11 светофоров. «Трёхглазые» появятся в местах с повышенной аварийностью.Их смонтируют на пересечении улиц Егорова с Добросельской, Судогодского шоссе с Зелёной, Диктора Левитана с Разина, Асаткина и Никитской. Также объекты установят возле магазина «Турист» на Суздальском проспекте, а также на пересечении Судогодского шоссе с дорогой на Радужный.Ещё светофорами оборудуют «зебру» у Большой Нижегородской, 88 «А», у спуска к роднику на Мира, 15, у больницы на Добросельской, 175, а также на Горького, 104 возле пешеходного перехода к школе № 25. Регулируемым станет пешеходный переход на Нижней Дуброве у рынка «Слобода».Добавим, что власти позаботятся и об освещении «зебр». Лампы повесят на Большой Нижегородской - 71, Мира - 15, Октябрьском проспекте у дома №41. На переходе на Верхней Дуброве, 5 появятся лежачие полицейские. Нерегулируемые пешеходные переходы появятся на конечных остановках на Элеваторной, Куйбышева и Офицерской, 81.В 2020 году в ДТП на пешеходных переходах произошло 58 аварий, в которых погибли пять человек.