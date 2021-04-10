В эту субботу есть прекрасный повод покрепче прижать к себе своего питомца. Сегодня национальный день объятий вашей собаки.

В эту субботу есть прекрасный повод покрепче прижать к себе своего питомца. Сегодня национальный день объятий вашей собаки.Мои коллеги тоже отмечают этот праздник и поделились своими кадрами из жизни. Национальный день объятий впервые предложила американская писательница и бихеВиоРист Ами Мур, как напоминание хозяевам о сохранении здоровья, безопасности и счастье своих собак. Крепкое объятие питомца - показывает четвероногому другу, что вы заботитесь и нуждаетесь в нем. Как говорят кинологи, этот праздник - хороший повод понять, как устроена жизнь четвероногого компаньона, когда вы смотрите на нее с четырех лап. Объятья с животными полезны и для человека, в этот момент вырабатывает гормон "окситоцин" или иначе "гормон обнимания или счастья".Не обходят стороной праздник собак и другие домашние питомцы. Вот, к примеру, Гусь проситься в объятья к самоедской лайке. Дружеские чувства важны любому живому существу. Но вот например Боня, прошла через страдания. Ее били, не поили . Сейчас собаку взяли под опеку зоозащитники. И если вы хотите ей помочь, свяжитесь с ними.- Вот наша Бонечка, забранная у нерадивых хозяев.месяц назад. она жаждет обнимашек . хозяина любящего . будет охраницей .Хорошей девочкой .Покажись красотка, приходите обниматься с Боней))Телефон для связи 8-920-930-94-99