В 2021 году планируется организовать лечение для 25 человек.

Был заключен договор о сотрудничестве по вопросам санаторно-курортного лечения. Согласно этому документу, будет проводиться открытый конкурс, после чего будет заключен еще один договор с организациями-победителями. По итогам в администрацию Владимирской области отправят информацию о ветеранах, нуждающихся в лечении. В свою очередь, она обязуется организовать проезд ветеранов туда и обратно.Курс продолжается 21 день. Путевки выделяются бесплатно.