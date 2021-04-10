Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 70 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 30 675 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (18 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 70 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 30 675 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (18 новых пациентов за сутки). На втором месте Гусь – Хрустальный (8 новых КОВИД-носителей). Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир – 7017 Гусь-Хрустальный – 3775 Муром