Половодье в регионе продолжается.

В результате подъёма уровня воды в реке Нерль подтоплено 29 садовых участков в СНТ «Нерль» и «Старица». Из-за подъёма уровня воды в реке Малый Киржач Александровского района подтоплен мост к деревне Рождествено. Всего затоплено три моста, два из них - в Собинском районе на реке Колокше у Чижово и Юрино. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В Вязниках продолжает работать лодочная переправа. За сутки ей воспользовались 58 человек, из них 4 ребенка.Остаётся затопленной дорога в деревню Мостищево Александровского района.За сутки вода ушла с трёх участков автодорог: у деревни Волосово в Собинском районе, в Суздале на улице Пушкарской, а также в деревне Сущево Суздальского района. Восстановлена проезжая часть в деревню Рупусово в Александровском районе.Прогнозируется, что в результате дальнейшего подъёма уровня воды в Нерли в Суздальском районе затопит два садовых участка в деревне Раменье и шесть по улице Зеленая в посёлке Боголюбово.Из-за подъёма уровня воды в Клязьмe в Собинке прогнозируется подтопление четырёх приусадебных участков, во Владимире - 12 садовых участков в СНТ «Связист», а в Вязниках – четырёх приусадебных участков по улицам Пушкинская и Рабочая.Из-за наводнения в Клязьме, Таре и Мстерке прогнозируется подтопление до шести приусадебных участков в Мстёре.В Судогодском районе может затопить до восьми приусадебных участков на улицах Набережная и Береговая.В результате подъёма уровня воды в реке Мележа прогнозируется подтопления 25 приусадебных участков в Киржачском районе СНТ «Мележа-1» и СНТ «Мележа».