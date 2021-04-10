Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин пригласил россиян посетить Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Мемориально-образовательный комплекс расположен в Энгельсском районе Саратовской области.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин пригласил россиян посетить Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Мемориально-образовательный комплекс расположен в Энгельсском районе Саратовской области.Саратовская область занимала значимое место в жизни Юрия Гагарина, отметил спикер. Он напомнил, что здесь космонавт учился в индустриальном техникуме, впервые поднялся в воздух на самолете Як-18. На саратовскую землю приземлился его корабль "Восток-1".Кроме того, имя Гагарина присвоено новому аэропорту Саратова, техническому университету и Народному музею. Создание Парка покорителей космоса позволит приумножить знания и сохранить память об истории космоса и писавших ее людях, уверен Володин."Приглашаю посетить парк покорителей космоса на Саратовской земле. Надеюсь, вам он понравится", – написал председатель Госдумы в своем .Строительство Парка покорителей космоса началось в марте 2020 года. Это уникальный мемориально-образовательный комплекс под открытым небом, наполненный современными технологиями. Парк расположен на месте приземления Юрия Гагарина.Напомним, что в День космонавтики 12 апреля президент России Владимир Путин посетит Саратовскую область. Запланировано совещание по развитию космической отрасли.