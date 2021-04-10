Мзду сотрудникам МВД предлагали в обмен на отказ от составления протокола о незаконной трудовой деятельности мигрантов.

В Петушинском районе осудили 50-летнюю , которая пыталась дать взятку полицейскому. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Установлено, что 29 января 2021 года сотрудники МВД в ходе рейда выявили швейный цех, в котором незаконно работали иностранцы.Одна из работниц подпольного предприятия решила откупиться от представителей правопорядка и 50 тысяч рублей, чтобы они не составляли протокол. Полиция от взятки отказалась. Жительницу Вьетнама задержали на месте преступления.Она полностью признала свою вину. В результате суд назначил ей наказание в виде штрафа - 200 тысяч рублей.