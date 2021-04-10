Злоумышленники, введя в заблуждение пожилую женщину, завладели ее денежными средствами в сумме более 23 млн рублей...

«9 апреля в дежурную часть МО МВД России "Троицкий" г. Москвы от девушки 1987 года рождения поступило сообщение о том, что несколько дней назад неизвестные мошенническим путем, введя в заблуждение ее бабушку, 1939 г.р., завладели денежными средствами в сумме более 23 млн рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.