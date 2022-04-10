На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 148 случаев...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 148 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
47 - в Вязниковском районе;
26 - во Владимире;
16 - в Муромском районе;
14 - в Меленковском районе;
11 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах;
7 - в Юрьев-Польском районе;
5 - в Гороховецком, Александровском районах;
2 - в Суздальском районе;
1 - в Петушинском, Собинском, Камешковском и Селивановском районах.
Новых случаев заболевания не зафиксировано в Кольчугинском, Судогодском и Киржачском районах, а также в городе Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 148927 случаев заболевания