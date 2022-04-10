На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 148 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 148 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:47 - в Вязниковском районе;26 - во Владимире;16 - в Муромском районе;14 - в Меленковском районе;11 - в Ковровском и Гусь-Хрустальном районах;7 - в Юрьев-Польском районе;5 - в Гороховецком, Александровском районах;2 - в Суздальском районе;1 - в Петушинском, Собинском, Камешковском и Селивановском районах.Новых случаев заболевания не зафиксировано в Кольчугинском, Судогодском и Киржачском районах, а также в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 148927 случаев заболевания