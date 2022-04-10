Наш корреспондент Юлия Шувалова тоже пошла на эксперимент. И сегодня хочет спросить и вас: вы...

Наш корреспондент Юлия Шувалова тоже пошла на эксперимент. И сегодня хочет спросить и вас: вы когда-нибудь ели на завтрак пчёл? Не аппетитно? Но, оказывается, очень полезно, если это, конечно, правильные пчелы! И организм оздоровит и поможет в борьбе с лишним весом. Главное осмелиться и распробовать...-Сколько пчел нужно съесть, чтобы быть здоровым?-Достаточно... много не нужно, пары хватит. Предлагаю попробовать. Угощайтесь!- На что это интересно похоже... Просто что-то сухое без вкуса.-Как семечки, послевкусие отдает семечек.Едят сухих пчел в Юрьев-Польском районе на пасеке семьи Егоровых. Причем только представителей злых семейств: тех , что хоть раз жалили. Чтобы эта "злость" не передавалась другим. Правда принимать внутрь можно только осенний подмор. Польза от погибших пчел гораздо выше, осенью они сыты , а значит максимально наполнены витаминами. Пыльца, прополис, воск, маточное молочко- ценнейшие компоненты. Особенно хитин- стабилизирует артериальное давление, положительно влияет на кровь и сосуды. Даже жир пчел по своим свойствам превосходит рыбий- говорят специалисты.А вот весенний и зимние подморы -из "голодных пчел"- используют в народной медицине только в качестве мазей и настоек. Принимают пчел целиком только энтузиасты, другие - их перемалывают.Ксения Хлюстова, фермер: «Берете кофемолку, перемалываете и у вас получается, как перец. Моя мама так мне все детство кормила пчел. Я об этом не знала, я бы не съела и не согласилась. Что она делала, перемалывала их, получался перчик. Ставила в перечник и когда мы садились обедать, она мне говорила: "Давай поперчим перчик". Я с удовольствием это делала, перчила суп. А оказывается, потом я увидела, что это были пчелки».