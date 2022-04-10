Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 11 по 17 апреля 2022 года.

Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 11 по 17 апреля 2022 года.Пора браться за дела! Самые обычные, земные, скучноватые. Время эмоцийподходит к концу, и звезды все чаще как бы намекают: что бы там ни происходило,а огород сам себя не вскопает. И надо признать, для беспокойного ума илирасстроенных нервов упорный труд – настоящее спасение.На этой неделе две планеты сменят знаки: Марс перейдет в Рыбы, а Меркурий– в Телец. Это будет тормозить и охлаждать горячие головы, добавлятьпрактичности и приземлять. На первое место выйдет способность договариваться, ав некоторых случаях и торговаться.Причем действовать при этом нужно мирно и благородно – эпохальноесоединение Юпитера и Нептуна 12 апреля не потерпит агрессии и алчности. Эзотерикипризывают в этот день обращаться к Высшим силам, медитировать, слушать красивуюмузыку и мантры, молиться за мир и загадывать желания.Ожидается, что творческие люди в это время смогут поймать невиданноевдохновение, ученые получат шанс на изобретение новых лекарств, а благотворительныефонды и волонтерские проекты станут еще популярнее.Многим людям смена повестки будет даваться нелегко, тем более что надвигающеесяполнолуние всегда создает напряжение. А так как произойдет это событие в Весах,апогея достигнут процессы, связанные с отношениями, союзами, партнерствами.Все, у кого есть что сказать, захотят это сделать в районе 16 апреля своимсупругам, возлюбленным, бизнес-партнерам, значимым друзьям, кумирам и публичнымперсонам. И речь необязательно о претензиях и обидах – полнолуние поможетсобрать и другие плоды: помириться, дать обратную связь, разобраться внедоразумениях.Чтобы неделя прошла гладко, не стоит в эти дни проходить диагностику, экспериментироватьс лекарствами и внешностью, искать утешение в алкоголе, делать пластическиеоперации и крупные покупки, принимать важные решения на такие темы как переезд,развод, смена работы.Опирайтесь на силу Меркурия в Тельце и гармонию между Сатурном и Солнцем– они обязательно поддержат, кто нацелен работать, а не сотрясать воздухгромкими заявлениями!ОвенПеред вами непростаязадачка: навести порядок в любовных или деловых отношениях. Если вы закрывалиглаза на какие-то неприятные явления, или наоборот, диктовали условия иоказывали давление, ожидайте событий, которые заставят вернуться к балансу. Алучше не ждать и заняться этим превентивно!ТелецВы получите плоды тогодела, над которым работали, вкладывали энергию. Теперь можно оценить результати принять решение – стоит ли продолжать? Жизнь может поставить перед вами исовершенно новые задачи, например, касающиеся здоровья, темпа жизни, рабочегографика, отношений на работе.БлизнецыВремя побыть наедине ссобой! С 11 по 29 апреля ваша главная планета Меркурий гостит в Тельце, этохороший период для работы с психологом, духовных практик, ретрита, уединения. ПолнаяЛуна активизирует вопросы с детьми, творческими проектами, спортом, летнимотпуском, покупками.Рак14 апреля в ваш знакпереместится Черная Луна (Лилит), символизирующая темную сторону личности инегативную карму. Следите за событиями и определяйте, в каких сферах жизни вамнужно добавить добра и света! Полнолуние поможет реализовать семейные проектыили наметить план работ в доме или на даче.ЛевЛьвам нужно остановитьсяи оценить обстановку. Сколько дел у вас сейчас? Успешно ли вы справляетесь совсем, что взвалили на свои плечи? Полнолуние поможет расставить приоритеты исократить количество суеты. Самым удачным днем недели станет среда: вы будетена пике работоспособности.ДеваСтавьте перед собойденежные цели, не упустите момент! Полная Луна покажет ваши возможности иперспективы – сможете ли вы рассчитывать на рост доходов от той деятельности,которую сейчас ведете. Честный анализ поможет вам расстаться с иллюзиями и построитьреальные планы.ВесыПолнолуние в вашем знаке– это важная веха года. Подводите итоги минувших 12 месяцев: каким был вашдоход год назад и каким он стал; что изменилось в семье, личной жизни,состоянии здоровья. Не забудьте себя похвалить! В воскресенье обязательнокупите или наденьте что-то новое – это вас окрылит.СкорпионПора сделать паузу, датьсебе отдых: полная Луна в Весах настраивает вас на созерцание, чтение серьезныхкниг, медитации, попытки докопаться до истины. Эта неделя совсем не подходит дляпубличности, активных действий, открытой борьбы, поэтому используйте ее длянакапливания сил.СтрелецМечты о будущем, событияв социальных сетях захватят Стрельцов на этой неделе. Вы можете принять участиев флешмобе, челлендже, вступить в группу единомышленников или начатьволонтерить. Любые контакты с коллективной энергией будут вдохновлять ирадовать, а слово "мы" приобретет особую важность.КозерогВаш выход на сцену,Козероги! Вы сейчас заметны, как никогда, имеете шансы «засветиться» и дажепрославиться. Многие из вас смогут выгодно поменять работу, продвинуться покарьерной лестнице, удачно порекламировать свой аккаунт, стать популярнее всоц. сетях. Главное – чтобы вы этого хотели!ВодолейПеремены продолжаются: медленнои постепенно или наоборот, резко, ваша жизнь переходит на новые рельсы. Спасибополнолунию в Весах и удачным аспектам Сатурна – они действуют как амортизаторы,смягчая стрессы. Воздерживайтесь от резких движений в финансовой сфере и извлекайтеуроки из всего происходящего.РыбыСоединение Юпитера иНептуна в вашем знаке бывает один раз в полтора века – оцените важность событияи свою удачливость! Звезды будут направлять ваше внимание на личные дела – несопротивляйтесь, занимайтесь собой, иначе упустите момент. В дни Полнолунияждите решения ваших финансовых вопросов.