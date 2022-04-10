Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 11 по 17 апреля 2022 года.
Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 11 по 17 апреля 2022 года.
Пора браться за дела! Самые обычные, земные, скучноватые. Время эмоций
подходит к концу, и звезды все чаще как бы намекают: что бы там ни происходило,
а огород сам себя не вскопает. И надо признать, для беспокойного ума или
расстроенных нервов упорный труд – настоящее спасение.
На этой неделе две планеты сменят знаки: Марс перейдет в Рыбы, а Меркурий
– в Телец. Это будет тормозить и охлаждать горячие головы, добавлять
практичности и приземлять. На первое место выйдет способность договариваться, а
в некоторых случаях и торговаться.
Причем действовать при этом нужно мирно и благородно – эпохальное
соединение Юпитера и Нептуна 12 апреля не потерпит агрессии и алчности. Эзотерики
призывают в этот день обращаться к Высшим силам, медитировать, слушать красивую
музыку и мантры, молиться за мир и загадывать желания.
Ожидается, что творческие люди в это время смогут поймать невиданное
вдохновение, ученые получат шанс на изобретение новых лекарств, а благотворительные
фонды и волонтерские проекты станут еще популярнее.
Многим людям смена повестки будет даваться нелегко, тем более что надвигающееся
полнолуние всегда создает напряжение. А так как произойдет это событие в Весах,
апогея достигнут процессы, связанные с отношениями, союзами, партнерствами.
Все, у кого есть что сказать, захотят это сделать в районе 16 апреля своим
супругам, возлюбленным, бизнес-партнерам, значимым друзьям, кумирам и публичным
персонам. И речь необязательно о претензиях и обидах – полнолуние поможет
собрать и другие плоды: помириться, дать обратную связь, разобраться в
недоразумениях.
Чтобы неделя прошла гладко, не стоит в эти дни проходить диагностику, экспериментировать
с лекарствами и внешностью, искать утешение в алкоголе, делать пластические
операции и крупные покупки, принимать важные решения на такие темы как переезд,
развод, смена работы.
Опирайтесь на силу Меркурия в Тельце и гармонию между Сатурном и Солнцем
– они обязательно поддержат, кто нацелен работать, а не сотрясать воздух
громкими заявлениями!
Овен
Перед вами непростая
задачка: навести порядок в любовных или деловых отношениях. Если вы закрывали
глаза на какие-то неприятные явления, или наоборот, диктовали условия и
оказывали давление, ожидайте событий, которые заставят вернуться к балансу. А
лучше не ждать и заняться этим превентивно!
Телец
Вы получите плоды того
дела, над которым работали, вкладывали энергию. Теперь можно оценить результат
и принять решение – стоит ли продолжать? Жизнь может поставить перед вами и
совершенно новые задачи, например, касающиеся здоровья, темпа жизни, рабочего
графика, отношений на работе.
Близнецы
Время побыть наедине с
собой! С 11 по 29 апреля ваша главная планета Меркурий гостит в Тельце, это
хороший период для работы с психологом, духовных практик, ретрита, уединения. Полная
Луна активизирует вопросы с детьми, творческими проектами, спортом, летним
отпуском, покупками.
Рак
14 апреля в ваш знак
переместится Черная Луна (Лилит), символизирующая темную сторону личности и
негативную карму. Следите за событиями и определяйте, в каких сферах жизни вам
нужно добавить добра и света! Полнолуние поможет реализовать семейные проекты
или наметить план работ в доме или на даче.
Лев
Львам нужно остановиться
и оценить обстановку. Сколько дел у вас сейчас? Успешно ли вы справляетесь со
всем, что взвалили на свои плечи? Полнолуние поможет расставить приоритеты и
сократить количество суеты. Самым удачным днем недели станет среда: вы будете
на пике работоспособности.
Дева
Ставьте перед собой
денежные цели, не упустите момент! Полная Луна покажет ваши возможности и
перспективы – сможете ли вы рассчитывать на рост доходов от той деятельности,
которую сейчас ведете. Честный анализ поможет вам расстаться с иллюзиями и построить
реальные планы.
Весы
Полнолуние в вашем знаке
– это важная веха года. Подводите итоги минувших 12 месяцев: каким был ваш
доход год назад и каким он стал; что изменилось в семье, личной жизни,
состоянии здоровья. Не забудьте себя похвалить! В воскресенье обязательно
купите или наденьте что-то новое – это вас окрылит.
Скорпион
Пора сделать паузу, дать
себе отдых: полная Луна в Весах настраивает вас на созерцание, чтение серьезных
книг, медитации, попытки докопаться до истины. Эта неделя совсем не подходит для
публичности, активных действий, открытой борьбы, поэтому используйте ее для
накапливания сил.
Стрелец
Мечты о будущем, события
в социальных сетях захватят Стрельцов на этой неделе. Вы можете принять участие
в флешмобе, челлендже, вступить в группу единомышленников или начать
волонтерить. Любые контакты с коллективной энергией будут вдохновлять и
радовать, а слово "мы" приобретет особую важность.
Козерог
Ваш выход на сцену,
Козероги! Вы сейчас заметны, как никогда, имеете шансы «засветиться» и даже
прославиться. Многие из вас смогут выгодно поменять работу, продвинуться по
карьерной лестнице, удачно порекламировать свой аккаунт, стать популярнее в
соц. сетях. Главное – чтобы вы этого хотели!
Водолей
Перемены продолжаются: медленно
и постепенно или наоборот, резко, ваша жизнь переходит на новые рельсы. Спасибо
полнолунию в Весах и удачным аспектам Сатурна – они действуют как амортизаторы,
смягчая стрессы. Воздерживайтесь от резких движений в финансовой сфере и извлекайте
уроки из всего происходящего.
Рыбы
Соединение Юпитера и
Нептуна в вашем знаке бывает один раз в полтора века – оцените важность события
и свою удачливость! Звезды будут направлять ваше внимание на личные дела – не
сопротивляйтесь, занимайтесь собой, иначе упустите момент. В дни Полнолуния
ждите решения ваших финансовых вопросов.