А что может объединять, например, царя Петра 1, писателей Михаила Булгакова и Владимира Набокова,...

А что может объединять, например, царя Петра 1, писателей Михаила Булгакова и Владимира Набокова, скандально известного создателя финансовой пирамиды - Мавроди? Они все коллекционировали бабочек. Изящное занятие привлекает сегодня и владимирцев. И прежде чем полюбоваться коллекцией Юлии Титовой, наша съемочная группа ждала рождения самой гигантской бабочки у коллекционера. И дождалась. Любуемся вместе с Любовью Клюквиной.Юлия Титова - лепидоптерофил. Коллекционирование бабочек занятие редкое, вот и само название у его любителей тоже странное. По профессии Юлия инженер-сметчик, бабочки для нее - хобби и природное рвение к прекрасному. Чешуекрылых она собирает, покупает, выводит и оформляет в рамочках.Юлия Титова, коллекционер бабочек: «Я с детства любила собирать всяких насекомых, лягушек всяких ловили, стрекоз различных, бабочек. И в 18-ом году я решила попробовать вывести несколько бабочек, и это был, конечно, восторг».Бабочки отличаются по характеру, рассказывает коллекционер. Тропические - ручные и в основном спокойные.Юлия заказывает их коконы через Москву с Филиппинских островов и Коста-Рики.У дневных бабочек наряд ярче и усики в виде антенок, у ночных крылья темнее, а усики - перышки. Тропические бабочки живут примерно 3-4 недели.Жизненный срок Идеи Левконии, например, 6 недель. Павлиноглазка атлас, самая крупная бабочка в коллекции Юлии - максимальный размах её крыльев может достигать 24-х сантиметров, - живет 10 дней. И все это время не ест. Просто нечем.Юлия Титова, коллекционер бабочек: «Если у всех бабочек есть ротовой аппарат такой скрученный хоботок, то у этой бабочки у нее ротового аппарата нет. У неё довольно-таки крупное тельце. Здесь находятся жиры, которые она скопила будучи гусеницей. 10 дней, примерно, вот эта бабочка будет жить за счет своих жиров, потом она спаривается, откладывает яйца и все, она погибает, и получается новое потомство".Для тех, кто не хочет прощаться с питомцем слишком скоро, подойдут местные виды.Юлия Титова, коллекционер бабочек: «Во Владимирской области есть бабочка адмирал. Может быть видели, они на грушах, на яблоках сидят на таких гниющих. Они ещё питаются даже навозом. Эта бабочка у нас перелетная. В конце августа она улетает в теплые страны, потом она возвращается в начале лета к нам обратно. Здесь она спаривается, та особь умирает, получаются новые особи".Как говорит Юлия, ухаживать за этими насекомыми могут даже дети. Инсектарий можно сделать из пластиковой баночки, оргстекла или аквариума. Важно поддерживать определенную влажность - 60-80 процентов, создать её можно гидрогелем. Комнату увлажняем пароиспарителем. Температура в инсектарии должна поддерживаться в пределах 18-25 градусов, тогда куколка обязательно откроется. Первые 1,5-2 часа бабочка будет висеть и накачивать свои крылья гемолимфой.Юлия Титова, коллекционер бабочек: «Повесить туда куколок, даже наших, вот найти просто летом их, и у тебя родится на глазах бабочка.//Наши коконы, естественно, приходится искать. Они маскируются где-то под листьями. Они, получается, под цвет листа коричневые либо зеленые, т.е найти их довольно-таки сложно.//Скоро-скоро у меня будет коллекция наших бабочек Владимирской области.))У известного писателя Владимира Набокова, который прославился и тем, что обожал ловить и коллекционировать бабочек (открыл 20 новых видов!) был даже собственный алкогольный "коктейль ". Он использовал его для приманивания чешуекрылых. В составе: мед, немного пива и рома. Кстати, любимая еда бабочек: полежавший банан, медовая вода и апельсин.Юлия Титова, коллекционер бабочек: «Самая любимая бабочка, я думаю, она у многих тоже любимая, - это вот эта вот голубая морфа.//У нее такая голубая окраска с переливом. Она бабочка очень спокойная, действительно, какая-то такая волшебная, как из сказки.))"Бабочки - это цветы, которые сорвал ветер", - пишет японский автор Су Моришита. Однако, её красотой можно любоваться и когда она "уснет", бережно сохранив хрупкое существо в рамке и подарив близкому на удачу. Любовь Клюквина, Александр Голубев, Вести-Владимир.