За март 2022 года по Владимирской области в отряд поступило 38 заявок из них: поиск в природной...

За март 2022 года по Владимирской области в отряд поступило 38 заявок из них:поиск в природной среде - 4;поиск в городе - 34;поиск детей до 18 лет - 11 заявок. Все дети найдены живыми.Найдены 33 человека. Из них:найдены, живы - 30;найдены, погибли - 3;найдены силами отряда - 5;до сих пор остаются не найдены - 5;заявок на поиск родных - 0;неподтвержденные заявки - 0.Фото: https://vk.com/lizaalert_vladimir