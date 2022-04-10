За март 2022 года по Владимирской области в отряд поступило 38 заявок из них:
поиск в природной...
За март 2022 года по Владимирской области в отряд поступило 38 заявок из них:
поиск в природной среде - 4;
поиск в городе - 34;
поиск детей до 18 лет - 11 заявок. Все дети найдены живыми.
Найдены 33 человека. Из них:
найдены, живы - 30;
найдены, погибли - 3;
найдены силами отряда - 5;
до сих пор остаются не найдены - 5;
заявок на поиск родных - 0;
неподтвержденные заявки - 0.
Фото: https://vk.com/lizaalert_vladimir