Срок подачи заявок — до 18 апреля. Техника должна появиться в городе до 10 августа.
Мэрия Владимира намерена закупить 14 новых автобусов для «Владимирпассажиртранса». Лот выставлен на госзакупках. На эти цели выделено 252 млн рублей.
Власти планируют приобрести 12 машин большого и две среднего классов, вместимостью не менее 90 и 55 человек. Год выпуска - 2022 год. Срок подачи заявок — до 18 апреля. Новая техника должна появиться в городе до 10 августа.
Это уже четвёртая попытка найти поставщика общественного транспорта. Ранее . На конкурс никто не заявился.
Напомним, что во втором аукционе победила компания «Сто грузовиковъ» из Рязани, которая готова была продать транспорт за 251 млн рублей. Однако на условия проведения конкурса пожаловался «Волгабас». В результате ФАС сначала приостановила процедуру заключения контракта с рязанцами, а потом и вовсе итоги тендера.
Добавим, что первый конкурс горадминистрация отменила сама, изменив количество закупаемого транспорта.