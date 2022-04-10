Срок подачи заявок — до 18 апреля. Техника должна появиться в городе до 10 августа.

Мэрия Владимира намерена закупить 14 новых автобусов для «Владимирпассажиртранса». Лот выставлен на госзакупках. На эти цели выделено 252 млн рублей.Власти планируют приобрести 12 машин большого и две среднего классов, вместимостью не менее 90 и 55 человек. Год выпуска - 2022 год. Срок подачи заявок — до 18 апреля. Новая техника должна появиться в городе до 10 августа.Это уже четвёртая попытка найти поставщика общественного транспорта. Ранее . На конкурс никто не заявился.Напомним, что во втором аукционе победила компания «Сто грузовиковъ» из Рязани, которая готова была продать транспорт за 251 млн рублей. Однако на условия проведения конкурса пожаловался «Волгабас». В результате ФАС сначала приостановила процедуру заключения контракта с рязанцами, а потом и вовсе итоги тендера.Добавим, что первый конкурс горадминистрация отменила сама, изменив количество закупаемого транспорта.