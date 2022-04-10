В конце прошлого года специалисты Россельхознадзора провели внеплановые проверки в отношении...

В конце прошлого года специалисты Россельхознадзора провели внеплановые проверки в отношении крупных производителей рыбы и рыбопродукции (аквакультуры). В ходе рейда сотрудники ведомства нашли нарушения Закона «О ветеринарии», а также Ветеринарных правил. Среди них:- травмирование рыб при содержании и выращивании;- отсутствие карантинных участков и ёмкостей для ветеринарных обработок;- не осуществлялась дезинфекция транспортных средств, тары и инвентаря, а также заполнение дезковриков (кюветов) дезинфицирующими средствами;- отсутствовали емкости для биологических отходов с надписью «Умеренно опасные биоотходы»;- рыбы и иные водные животные не подлежали осмотру, диагностическим исследованиям, вакцинациям и иным профилактическим мероприятиям.Кроме того, при мониторинге в ФГИС «Меркурий» выяснилось, что ветеринарные свидетельства не были оформлены на подконтрольную продукцию и животных (корма, мальки), что не обеспечивает их ветеринарно-санитарную безопасность.Пищевой мониторинг показал, что в продукции встречается краситель малохитовый зеленый и метаболиты нитрофуранов. А это уже несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза.В отношении хозяйствующих субъектов были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, и были вынесены постановления с наложением административных штрафов общей суммой 123 000 рублей.Наложенные административные штрафы оплачены в 2022 году в полном объеме.Фото:https://pixabay.com/