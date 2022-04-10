Турнир прошёл в Ярославле. Участие в нём приняли более 170 спортсменов в возрасте от 14 до 16 лет...

Турнир прошёл в Ярославле. Участие в нём приняли более 170 спортсменов в возрасте от 14 до 16 лет из 6 федеральных округов и 18 регионов страны.Воспитанники СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина показали достойный результат: Павел Абрамов взял серебро, а Егор Данькин, Алексей Беляков и Артём Чупарин - бронзу.В общем зачете команда Владимирской области заняла III место.Фото: Администрация Владимирской области.