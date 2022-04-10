Возможно, в будущем по улицам Гусь-Хрустального будут ездить автобусы, сконструированные Иваном...

Возможно, в будущем по улицам Гусь-Хрустального будут ездить автобусы, сконструированные Иваном Овсянниковым. Пластиковые и бумажные модели, сделанные руками школьника, словно готовы отправиться в рейс прямо сейчас. От оригиналов не отличить! Подтверждает Юлия Шувалова.В автопарке у десятиклассника Ивана Овсянникова больше 20 моделей автобусов. Сделал он их своими руками. Заинтересовался отечественным автопромом он, еще когда был совсем маленьким.Иван Овсянников, моделист: “Я начал в 5, даже в 4 года ездить к бабушке на другой конец города на автобусах, и тогда я заинтересовался ими. Хотел построить модель автобуса, которые ездят в нашем городе. Вот спустя 9 лет получилось”.Первые модели делал из бумаги, потом перешел на более прочный материал - пвх-пластик. Работа кропотливая, на создание одного автобуса может уйти год, признается Иван. Главное для него - это сделать автобус правдоподобным, поэтому моделист использует реальные заводские чертежи. Иногда сам фотографирует автобусы, а потом подбирает нужный масштаб. Получается точная копия. Как снаружи, так и внутри.- Водители сказали, что похоже. Им нравится такое увлечение.Руль, коробка передач. В автобусах есть всё, чтобы прямо сейчас выйти на маршрут. Не хватает только водителя и кондуктора, но делать фигурки людей юноша не планирует. Как он поясняет, все его автобусы на обеде, поэтому и пустые.Иван Овсянников, моделист: “Вот автобус ЛИАЗ 5292. У него работают двери. Открываются, как средние, так и задние. У него открывается отделение моторное, в котором включается свет. Вот здесь”.Большинство моделей у Ивана стендовые, но именно эта может ездить.-Управление через ардиуны, то есть здесь контроллер есть. Здесь небольшой пультик выведен. Колеса поворачиваются. И соответственно едет вперед.Молодой человек мечтает стать инженером-конструктором, разрабатывать уже настоящие автобусы и легковые машины. Чтобы в будущем его автомобили можно было встретить на улицах родного Гусь-Хрустального. Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир".