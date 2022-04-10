Пользователи социальных сетей в паблике Подслушано во Владимире поделились снимком необычного...

Пользователи социальных сетей в паблике Подслушано во Владимире поделились снимком необычного домика, предназначенного для бездомных кошек.Как оказалось, дом не единственный - это одна из 6 "построек" волонтёров школы №4 города Кольчугина.Ребята стали победителями конкурса "Добро не уходит на каникулы", представив свой проект "Кошкин дом". Волонтёры строят двух- и трёхкомнатные утеплённые дома для безнадзорных кошек в Кольчугине. Успехами школьники делятся в своей группе ВКонтакте.