Авария произошла накануне на улице Интернациональной в Гусь-Хрустальном около 16 часов. По...

Авария произошла накануне на улице Интернациональной в Гусь-Хрустальном около 16 часов.По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara за несколько мгновений до столкновения готовился повернуть, однако, следовавший за ним автомобилист за рулём Kia не успел сбавить скорость, и столкнулся с внедорожником. В результате аварии Kia выехала на левую обочину дороги, где наехала на велосипедистку 1973 года рождения.В результате ДТП женщина получила ушибы, её направили на амбулаторное лечение.ФОТО: Подслушано в Гусь-Хрустальном