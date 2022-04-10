В пятницу, 8 апреля, в Киржаче произошла страшная авария с погибшим и пострадавшими, в том числе 9-летней девочкой. По предварительной информации, водитель «Сузуки» выехал на встречку и

В пятницу, 8 апреля, в Киржаче произошла страшная авария с погибшим и пострадавшими, в том числе 9-летней девочкой. По предварительной информации, водитель «Сузуки» выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2107. Водитель отечественного автомобиля погиб на месте аварии. Также пострадали пассажиры – 39-летнюю женщину госпитализировали в медучреждение, а 9-летнюю девочку отправили на амбулаторное лечение.