Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Во Владимире арестован мужчина, который призывал взрывать воинские части. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.Октябрьский районный суд 9 апреля рассмотрел ходатайство следователя ФСБ, который просил взять подозреваемого под стражу.По версии следствия, фигурант публично призывал к совершению террористических актов. Владимирец разместил в «Телеграме» сообщение, в котором побуждал к совершению взрывов воинских частей, политических деятелей, органов власти, а также вооруженных нападений с целью противодействия органам госвласти.В результате суд отправил обвиняемого в СИЗО. В изоляторе он просидит до 7 июня.Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.