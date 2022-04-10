Уход с российского рынка зарубежных компаний создает новую реальность на рынке труда. Продукты...

Уход с российского рынка зарубежных компаний создает новую реальность на рынке труда. Продукты питания, одежда, средства гигиены - не только наша базовая потребность, но и возможность самовыражения. Владимирские предприниматели поделились своими рекомендациями, которые возможно помогут кому-то успешно запустить своё дело. Вместе с ними учился и Евгений Беляев.Часто ли мы задумываемся о качестве полотенца, которое покупаем для дома? Множество людей не обращают на это большого внимания, но для Полины Гусевой вопрос качества превыше всего, поэтому она решила шить домашний текстиль сама. А началось все два года назад, когда во Владимире не нашлось качественного халата для сына - кругом одна синтетика. Пришлось, так скажем, брать ситуацию в свои руки. Не даром говорят: хочешь сделать качественно - сделай сам.Полина Гусева, предприниматель: «Хотела найти, чтобы это было красивое изделие, функциональное, практичное, и, к сожалению, такого не нашлось. Поэтому я решила довериться профессионалам, чтобы мне это сшили. И получилось очень здорово-замечательно, так сложилась идея создать качественный, красивый текстиль для дома и в данном случае мы продолжили это в пошиве одежды».Полина долго искала поставщика качественных тканей, и по душе пришлась махра из Туркмении. Она отлично впитывает влагу, с так же отлично ее отдает. Сшитый из такой ткани халат полностью может заменить и полотенце, и пижаму. Наталья, заведующая ателье, поддержала такое стремление к хорошим вещам. Полина пришла к ней с идеей сшить махровый халат, и процесс пошел: мужские килты, полотенца и сарафаны.Наталья, руководитель цеха: «Стали делать акцент на натуральность, и эта идея мне очень нравится. В связи с тем, что я аллергенных человек, я согласилась на эту идею. Ну, потом, Полина разрешает мне творчески отрываться по полной программе! Это меня устраивает, мы как-то с этим сошлись с Полиной».Сейчас у Полины сотни довольных клиентов, большое поле для фантазии и любовь к тому, что делает.Полина Гусева, предприниматель: «Вообще, в целом, если человек горит своей идеей, то стоит начинать в любое время, открывать свое дело. Потому что, если товар нужен, если он сложен из личных потребностей, то это также оценят и другие».Это еще одна наша героиня - Наталья. Она давно лелеяла мечту - создавать свою косметику. Пугало лишь то, что может не получиться...Наталья Сараева, предприниматель: «Отправной точкой, почему я решилась это сделать, был тот момент, когда мой муж лишился работы, и наша семья попала в довольно затруднительное финансовое положение. Тогда я и решила, что час настал и создала свое первое средство для ухода за телом».Первым продуктом, созданном в студии Натальи, стал шоколад для тела - по сей день это средство пользуется большим спросом у любителей натуральной косметики. В составе ничего лишнего - пчелиный воск, рафинированное масло какао, масло ши, смесь жидких масел. Далее - водяная баня, секретный ингредиент и - вуаля! - питательный и заживляющий шоколад готов. Внимание к деталям, решительность и немного желания сделать мир лучше - лучший рецепт для первых начинаний в бизнесе.Наталья Сараева, предприниматель: «Так как в этом средстве очень много масла какао, оно оказывает ухаживающий, подтягивающий эффект. И вообще, масло какао показано и спортсменам при растяжениях, и беременным женщинам для того, чтобы не было растяжек. Так что это средство многофункциональное».Конечно, на одном энтузиазме далеко не уедешь. Благо, начинающие предприниматели могут рассчитывать на господдержку. Ознакомившись со всеми условиями, Наталья запатентовала свою торговую марку и оформила необходимые документы. Итог: 100 тысяч от государства, которые косметолог вложила в свою продукцию. Сейчас в ее арсенале не только шоколад, гели для душа и бальзамы для губ, но и скрабы, тоники и прекрасные букеты из мыла. Чтобы сделать такую композицию, нужен не один, и не два часа работы. Но, как говорится, дело мастера боится, главное - начать, а это уже пол дела.Наталья Сараева, предприниматель: «С поддержкой от государства, если у человека есть какая-то идея, то, я думаю, что кризис - это хорошая стартовая точка, когда можно начать заниматься тем, чем ты, например, боялся заниматься».- В нынешних реалиях, когда в России ни одного дня не обходится без новости об уходе очередной зарубежной компании, для наших предпринимателей появляются новые возможности, ведь теперь им намного проще достучаться до потенциальных покупателей. Новые горизонты или отсутствие выбора? Время покажет. Евгений Беляев, Семён Карпов, Вести Владимир.