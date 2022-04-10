Как сообщает региональный Департамент труда и занятости населения, в текущем году для работодателей...

Как сообщает региональный Департамент труда и занятости населения, в текущем году для работодателей действует ряд государственных программ субсидирования:1. Промышленные предприятия, которые планируют вернуться к обычному режиму работы, могут получить субсидию на переобучение работников, находящихся под риском увольнения. Сотрудники смогут обновить знания или обучиться работе нановом оборудовании. Размер субсидии на переобучение одного человека составит 59580 рублей.2. Работодателям, взявшим паузу, государство будет финансировать организацию временных работ. Предусмотрены субсидия в сумме одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в течение трёх месяцев на оплату труда сотрудников и не более 10 тыс. рублей – на материально-техническое оснащение одного рабочего места работника.Кроме того, государство в течение трёх месяцев будет компенсировать работодателям затраты на оплату труда сотрудников при организации общественных работ. Размер субсидии – один МРОТ.3. Работодатели, трудоустроившие граждан в возрасте до 30 лет, которые являются родителями несовершеннолетних детей, выпускниками вузов и колледжей, детьми-сиротами, инвалидами, а также молодыми людьми без среднего профессионального или высшего образования, смогут претендовать на господдержку из средств Фонда социального страхования. Субсидия равна трём МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.Для участия в программах необходимо подать заявку на сайте «Работа России», интерактивном портале Службы занятости населения Владимирской области или обратиться в центр занятости населения по месту нахождения предприятия.Фото: pixabay.com