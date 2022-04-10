Силами ПСО Лиза Алерт спасено 10 жителей региона.

Во Владимирской области за март без вести пропало 38 человек. Об этом сообщает поисково-спасательный отрядВ списке «потеряшек» - 11 детей. Большинство поисков проводилось в городах - 34. Найдены живыми - 30 человек, трое погибли. Пять владимирцев разыскивают по сей день. Силами волонтёров обнаружено пятеро.С начала года добровольцы получили 98 заявок, среди пропавших оказалось 25 детей. На конец марта найдено 88, 80 - живы, 8 - погибли. Силами ПСО спасено 10 жителей региона.