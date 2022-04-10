По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки болезнь унесла жизни ещё 3 человек....

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки болезнь унесла жизни ещё 3 человек. Всего за время пандемии от коронавируса умерли 3 390 жителей Владимирской области.Также известно, что за минувшие сутки госпитализация потребовалась 3 людям.Напомним, Роспотребнадзор сообщает о 148 новых случаях заражения.Фото: pixabay.com