Октябрьский районный суд города Владимира рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде...

Октябрьский районный суд города Владимира рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и пропаганде терроризма в интернете.Подсудимый 27 февраля в группе мессенджера «Телеграм» отправил сообщение с призывами взрывать воинские части, а также совершать вооруженные нападения, чтобы противодействовать органам государственной власти.Постановлением суда ходатайство старшего следователя удовлетворено. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 7 июня 2022 г. включительно.Фото: https://pixabay.com/ru/