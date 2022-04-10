Во Владимирской области утвердили отчёт о выполнении энергоэффективного капитального ремонта в 5...

Во Владимирской области утвердили отчёт о выполнении энергоэффективного капитального ремонта в 5 многоквартирных домах в Гусь-Хрустальном, Меленках и Муроме. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. Общая стоимость работ на объектах составила 24,16 млн рублей, при этом 9,64 млн рублей собственникам жилья возместят за счёт средств Фонда ЖКХ.В Гусь-Хрустальном отремонтировали дома №5 по улице Каховского и №17 по улице Муравьёва-Апостола. В Муроме капремонт произвели в домах №№ 45 и 5А по улице Дзержинского, а в Меленках - в доме №106 по улице Коминтерна.