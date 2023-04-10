Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что власти города Собинки не принимают мер к признанию аварийными и расселению местных казарм, в

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что власти города Собинки не принимают мер к признанию аварийными и расселению местных казарм, в которых недавно произошел очередной пожар. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему Александровичу Кулакову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его