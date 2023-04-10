Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по непризнанию аварийными Собинских казарм во...

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по непризнанию аварийными Собинских казарм во Владимирской области.Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о непринятии мер к признанию аварийным жилого дома в г. Собинке Владимирской области, сообщил https://vk.com/infocentrskrf.В социальных медиа получила распространение информация, что в городе Собинке Владимирской области местная администрация не принимает мер к признанию аварийным жилого дома, в котором 6 апреля текущего года из-за неисправности электропроводки произошел пожар. В результате оттуда эвакуировано 40 человек, в том числе шестеро детей. Сообщается, что в июне прошлого года в здании также происходило возгорание, из-за чего погибло два человека.Напомним, что "Вести" регулярно сообщали о критической ситуации. Однако, загоревшиеся в Собинке фабричные казармы годами ветшали у всех на глазах. Живущие в аварийном "памятнике архитектуры" люди едва не сгорели. Казалось, что точка будет поставлена после обрушения в одном из злополучных "коридоров"... Но - надежда оказалась напрасной...В итоге, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области Артему Александровичу Кулакову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования с учетом всех озвученных в публичном пространстве доводов.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.Также о ситуации с аварийным жильем в Собинке:Из бараков - в благоустроенное жилье https://vladtv.ru/society/75765/Новостройки впервые за 18 лет https://vladtv.ru/state/32239/Капремонт - не в радость https://vladtv.ru/state/31307/Фото ГУ МЧС по Владимирской области.