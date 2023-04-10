Недавно там случился очередной пожар.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о непринятии мер к признанию аварийным жилого дома в городе Собинке Владимирской области, сообщают в информационном центре СК России.Поводом для этого стал повторный пожар в одном из жилых домов в Собинке (Рабочий проспект, д. 5/12), который местные власти не признают аварийным. Возгорание там произошло 6 апреля из-за неисправности электропроводки. Из многоэтажки эвакуировали 40 человек, в том числе 6 детей.Отмечается, что ранее – в июне 2022 года – в этом здании уже произошло огненное ЧП, в котором погибло два человека.Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Владимирской области возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.