Названа звездная наследница Аллы Пугачевой.
Названа звездная наследница Аллы Пугачевой.
С тех пор, как
Алла Пугачева покинула Россию, разговоры о новой звезде российского шоу-бизнеса
не стихают. Судя по всему, россияне привыкли к яркой и главной артистке на
сцене, поэтому ждут новую певицу. Кому же достанется звание новой примадонны —
вопрос открытый.
Нумеролог Дарья
Колегова поделилась, какая блондинка заменит ушедшую с российской сцены Аллу
Борисовну. Первой в поле зрения эксперта попала Ольга Бузова. Поющая ведущая с
каждым годом завоевывает все новые и новые горизонты популярности. Однако, нумеролог
не видит ее на месте Пугачевой.
"Ольга
Бузова точно — нет. Ольга — яркая, рвущая шаблоны. А Пугачева — признанный авторитет",
— комментирует Дарья.
А вот другая
популярная певица Люся Чеботина очень подходит на место главной звезды шоу-бизнеса.
Так говорят цифры нумерологу. Напомним, что Люся прославилась песней "Монако",
ставшей хитом прошлого лета. Однако покорять сцену она начала еще раньше — в
проектах "Голос", "Главная сцена" и других.
"Что
касается Люси, мой ответ утвердительный", — заявил нумеролог.
Недавно будущая
преемница Аллы Пугачевой презентовала песню "Мое". Эта композиция
могла бы выйти и раньше, но все сроки сдвинул дуэт с Димой Биланом. В конце
декабря вышел их совместный сингл "Секрет на двоих".