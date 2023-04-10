Названа звездная наследница Аллы Пугачевой.

Названа звездная наследница Аллы Пугачевой.С тех пор, какАлла Пугачева покинула Россию, разговоры о новой звезде российского шоу-бизнесане стихают. Судя по всему, россияне привыкли к яркой и главной артистке насцене, поэтому ждут новую певицу. Кому же достанется звание новой примадонны —вопрос открытый.Нумеролог ДарьяКолегова поделилась, какая блондинка заменит ушедшую с российской сцены АллуБорисовну. Первой в поле зрения эксперта попала Ольга Бузова. Поющая ведущая скаждым годом завоевывает все новые и новые горизонты популярности. Однако, нумерологне видит ее на месте Пугачевой."ОльгаБузова точно — нет. Ольга — яркая, рвущая шаблоны. А Пугачева — признанный авторитет",— комментирует Дарья.А вот другаяпопулярная певица Люся Чеботина очень подходит на место главной звезды шоу-бизнеса.Так говорят цифры нумерологу. Напомним, что Люся прославилась песней "Монако",ставшей хитом прошлого лета. Однако покорять сцену она начала еще раньше — впроектах "Голос", "Главная сцена" и других."Чтокасается Люси, мой ответ утвердительный", — заявил нумеролог.Недавно будущаяпреемница Аллы Пугачевой презентовала песню "Мое". Эта композициямогла бы выйти и раньше, но все сроки сдвинул дуэт с Димой Биланом. В концедекабря вышел их совместный сингл "Секрет на двоих".