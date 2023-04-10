Последняя перед Пасхой неделя в 2023 году длится с 10 по 14 апреля. Это дни самого строго поста и светлой благодати.

Последняя перед Пасхой неделя в 2023 году длится с 10 по 14 апреля. Это дни самого строго поста и светлой благодати.Пресс-секретарь Владимирской епархии Татьяна Данилова: «в эти дни верующие ещё больше ограничивают себя в еде и вспоминают о последних деяниях Иисуса Христа».Более того, каждый день последней недели перед Пасхой необходимо начинать с молитв.В Великий понедельник христиане читают отрывок из Евангелия о бесплодной смоковнице. Иисус хотел сорвать плоды с дерева инжира, но на нём была лишь листва. Тогда Сын Божий проклял смоковницу, она вмиг иссохла.Так Христос показал, что способен наказать прогневавших его. Богословы считают, что эта история подтвердила, что Иисус обладал достаточными силами, чтобы избежать распятия, но не стал этого делать.Что можно?C начала Страстной недели нужно заниматься домашними делами. Вплоть до четверга верующие наводят порядок в своих домах. В понедельник принято готовить недельный запас дров и корма для животных, чтобы не отвлекаться на это во время праздников. В этот день традиционно чинят, ремонтируют сломанные вещи, разбирают накопившийся за год хлам — всё лишнее выбрасывают или отдают нуждающимся, чтобы освободить в жизни место для чего-то нового. Желательно вымыть окна — встречать Пасху с грязными окнами считается дурной приметой. Пасхальное солнце должно беспрепятственно проникнуть в жилище через окна, осветить его своим священным праздничным светом.В Великий понедельник хорошо бы заняться двором и огородом. Верили, что посаженные в Великий понедельник растения дадут богатый урожай. Смотрели и на погоду: если небо чистое, а солнце — ясное, то и всходы в этом году быстро появятся.Существовал еще один обычай, которым пользовались девушки, желающие сохранить красоту и молодость. Для этого в Великий понедельник в воду опускали золотую или серебряную вещь, а затем умывали лицо и руки этой водой.А что нельзя?Нельзя веселиться, танцевать, петь песни, устраивать шумные праздники и посиделки, посещать развлекательные мероприятия, слушать веселую музыку или смотреть развлекательные фильмы.Нельзя ругаться, замысливать недоброе, обижать людей, пребывать в унынии, вспоминать свои обиды, думать о себе и своих мирских заботах, употреблять бранные слова, чертыхаться.