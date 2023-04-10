Вместо полноценного сквера – минимальное благоустройство. Мэрия Владимира предлагает жителям Юрьевца снова побороться за полноценной зоны отдыха. Об этом стало понятно после встречи

Вместо полноценного сквера – минимальное благоустройство. Мэрия Владимира предлагает жителям Юрьевца снова побороться за полноценной зоны отдыха. Об этом стало понятно после встречи главы Ленинского района с местными жителями. Этим летом рядом с домами номер 11, 13 и 15 на улице Гвардейской, где изначально планировался сквер, появится лишь следующее благоустройство. Сергей Литвинкин, глава администрации Ленинского