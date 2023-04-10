Нельзя выворачивать карманы.
Нельзя выворачивать карманы.
10 день апреля христиане отмечают день памяти преподобного Илариона, который значительную часть своей жизни провел в безмолвии. Он занимался праведными делами и стал настоятелем Пеликитского храма в Азии.
Илларион родился в семье праведников Петра и Феодосии, которые воспитали его в добродетели и наставили в Священном Писании. В 20 лет Илларион стал монахом и стал учеником преподобного Григория Декаполита.
В этот день погода окончательно устанавливается, и весна вступает в свои права. Если где-то и лежал еще снег, то его век был уже недолог. Люди начинали следить за природой и подмечать особенности. В этот день народ обращал внимание на цветок мать-и-мачехи. Его даже наделяли волшебными свойствами и использовали как амулет на удачу и благополучие. Растение приносили в дом и ставили в воду.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 10 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА
В этот православный праздник категорически запрещалось вспоминать всуе нечистый дух. Нельзя рассуждать о потустороннем и уделять этому какое-то внимание. Считалось, что в противном случае нечисть могла околдовать человека и навлечь на него беды.
Кроме того, в этот день нельзя было выворачивать карманы. Считалось, что это может привести к краже.
Также в этот церковный праздник нельзя тушить свечи. Считалось, что если потушить зажженые свечи, это к покойнику. Лучше всего подождать, пока свеча догорит сама.
Нельзя в этот день хлопать дверями, иначе это могло разбудить Домового, который непременно начнет безобразничать.
ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ
Если 10 апреля идет дождь, это говорит о том, что будет богатый урожай. Если вдалеке слышится гром, значит впереди долгие дожди. Если стелется туман, значит будет хороший урожай фруктов и злаков.