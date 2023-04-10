Дружба на работе: возможна ли? Топ-5 самых общительных профессий Владимира.
Опрос проводился...
Дружба на работе: возможна ли? Топ-5 самых общительных профессий Владимира.
Опрос проводился сервисом SuperJob c 1 по 24 марта текущего года. Выяснилось, что настоящие друзья на работе есть у 49% владимирцев.
Близкие и доверительные отношения с сослуживцами чаще выстраивают женщины, чем мужчин (56% против 44%).
И оказалось, что молодые респонденты легче заводят друзей на работе. Среди опрошенных до 24 лет настоящей дружбой с коллегами могут похвастаться 52%. А вот среди тех, кто старше 45 - лишь 44%.
Топ-5 самых общительных профессий:
1. Медсестры (68%),
2. Продавцы-консультанты (61%)
3. Дизайнеры (57%)
4. Врачи (55%)
5. Иенеджеры по логистике (55%).
А вот далее, судя по результатам опроса, идут: кладовщики, менеджеры по маркетингу, прорабы и учителя (по 50%).
Реже всех признаются в том, что верят в крепкую дружбу на работе: бухгалтеры, переводчики, аудиторы, руководители, охранники, инженеры, программисты и менеджеры по работе с клиентами.
Фото: pxfuel.com