Дружба на работе: возможна ли? Топ-5 самых общительных профессий Владимира. Опрос проводился...

Дружба на работе: возможна ли? Топ-5 самых общительных профессий Владимира.Опрос проводился сервисом SuperJob c 1 по 24 марта текущего года. Выяснилось, что настоящие друзья на работе есть у 49% владимирцев.Близкие и доверительные отношения с сослуживцами чаще выстраивают женщины, чем мужчин (56% против 44%).И оказалось, что молодые респонденты легче заводят друзей на работе. Среди опрошенных до 24 лет настоящей дружбой с коллегами могут похвастаться 52%. А вот среди тех, кто старше 45 - лишь 44%.Топ-5 самых общительных профессий:1. Медсестры (68%),2. Продавцы-консультанты (61%)3. Дизайнеры (57%)4. Врачи (55%)5. Иенеджеры по логистике (55%).А вот далее, судя по результатам опроса, идут: кладовщики, менеджеры по маркетингу, прорабы и учителя (по 50%).Реже всех признаются в том, что верят в крепкую дружбу на работе: бухгалтеры, переводчики, аудиторы, руководители, охранники, инженеры, программисты и менеджеры по работе с клиентами.Фото: pxfuel.com